Pokémon Go Wetterwoche: So löst ihr die neue Forschung - und was ihr noch wissen müsst

Die allererste Wetterwoche in Pokémon Go feiert ihre Premiere! Nun, im Spiel gibt es viele verschiedene Wetterbedingungen, aber nur zwei stehen bei dieser Wetterwoche im Fokus!

Was ihr über die Wetterwoche in Pokémon Go wissen müsst:

Wann findet die Wetterwoche in Pokémon Go statt? Die Wetterwoche beginnt am Mittwoch, den 24. März 2021, um 10 Uhr und läuft bis zum Montag, den 29. März 2021, um 20 Uhr. Wie anfangs erwähnt, dreht sich hierbei alles ums Wetter, in diesem Fall sind es die Wetterbedingungen Regen und Sturm, wobei das tatsächliche In-Game-Wetter dabei keine Rolle spielt.

Welche Pokémon tauchen wann häufiger auf? Im Allgemeinen erscheint Formeo während des Events häufiger in der Wildnis. Wenn ihr Glück habt, findet ihr ein schillerndes Formeo in der Regenform, das erstmals im Spiel auftaucht. Vom 24. März um 10 Uhr bis zum Samstag, den 27. März 2021, um 10 Uhr, tauchen vermehrt Pokémon in der Wildnis auf, die es regnerisch mögen, dazu zählen Aquana, Loturzel und Flunschlik. Vom 27. März um 10 Uhr bis Montag, den 29. März 2021, um 20 Uhr stoßt ihr in der Wildnis dann häufiger auf Pokémon, die es eher stürmisch mögen. Zu diesen gehören unter anderem Panzaeron, Schwalbini, Wingull, Piccolente und Dusselgurr. Bekommt ihr 5km-Eier, besteht die Chance, dass daraus die Pokémon Enton, Quapsel, Wablu, Driftlon, Mantirps, Schallquap und Piccolente schlüpfen. In Raid-Kämpfen der Stufe 1 erwarten euch Flegmon, Zapplardin und weitere Pokémon, auf Stufe 3 Schwalboss, Pelipper und andere sowie Voltolos in der Tiergeistform auf Stufe 5. Bei den Mega-Raids bekommt ihr es mit Mega-Hundemon, Mega-Voltenso und Mega-Rexblisar zu tun. Darüber hinaus erhaltet ihr mehr Sternenstaub, wenn ihr Pokémon mit Wetterbonus fangt, und im In-Game-Shop sind neue, frühlingshafte Sachen für euren Avatar erhältlich. Formeo in der Regenform als schillernde Version.