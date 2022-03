Pokémon Go: Willkommen in Alola - Alle Infos zum neuen Event!

Neue Alola-Pokémon geben ihr Debüt in Pokémon Go und passend dazu startet Niantic mit "Willkommen in Alola" ein Willkommens-Event. Unser Guide verrät euch alles, was ihr darüber wissen müsst.

Alles über Willkommen in Alola in Pokémon Go:

Wann startet und endet Willkommen in Alola in Pokémon Go? Das Event Willkommen in Alola beginnt in Pokémon Go am Dienstag, dem 1. März 2022, um 10 Uhr. Das Event endet wiederum am Mittwoch, dem 9. März 2022, um 20 Uhr.

Welche Pokémon kann ich bei Willkommen in Alola in Pokémon Go fangen? Während des Debüts der Alola-Pokémon begegnet ihr natürlich diesen Pokémon verstärkt in der Wildnis. Das neue Mangunior könnt ihr auch gleich als schillerndes Mangunior fangen, wenn ihr Glück habt. Bauz

Flamiau

Robball

Peppeck

Mangunior (schillernd möglich) In Raids sieht es während Willkommen in Alola wie folgt aus: Stufe 1:

Knofensa (schillernd möglich)



Snubbull (schillernd möglich)



Phanpy (schillernd möglich)



Frizelbliz (schillernd möglich)



Wuffels (schillernd möglich)

Stufe 3:

Alola-Raichu (schillernd möglich)



Nidoqueen



Knuddeluff



Alola-Georok

Stufe 5:

Kapu-Riki

Mega:

Mega-Bisaflor (schillernd möglich) Exklusive Feldforschungen während Willkommen in Alola in Pokémon Go: Fange 7 Pokémon - 10 Pokébälle

Verwende 7 Beeren beim Fangen von Pokémon - 7 Hyperbälle

Gehe 1 Kilometer - Begegnung mit Peppeck

Wie löse ich die Sammler-Herausforderung zu Willkommen in Alola in Pokémon Go? Um die Sammler-Herausforderung zu Willkommen in Alola abzuschließen, müsst ihr folgendes tun: Fange ein Bauz, Flamiau, Robball, Peppeck und Mangunior

Entwickle Manguspektor

Belohnung: 7.000 EP, 15 Hyperbälle