Pokémon Go Xerneas besiegen - Die besten Konter und Attacken

Xerneas ist der neueste Zugang bei den legendären Pokémon in Pokémon Go. Wie seine legendären Artgenossen taucht es in Fünf-Sterne-Raids auf und ihr braucht eine Gruppe mit mehreren Trainern, um es zu bezwingen!

Was ihr über Xerneas in Pokémon Go wissen solltet:

Die besten Pokémon für den Kampf gegen Xerneas Hier sind die wichtigsten Infos, die ihr im Kampf gegen Xerneas braucht: Xerneas Typ: Fee

Fee Xerneas ist schwach gegen: Gift und Stahl

Gift und Stahl Xerneas Konter:

Crypto-Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb



Mega-Gengar mit Schlecker und Matschbombe



Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb



Mega-Bibor mit Gifthieb und Matschbombe



Dialga mit Metallklaue und Eisenschädel



Crypto-Scherox mit Patronenhieb und Eisenschädel



Crypto-Mewtu mit Konfusion und Psychostoß



Genesect mit Metallklaue und Magnetbombe



Genesect (Flammen) mit Metallklaue und Magnetbombe



Stalobor mit Metallklaue und Eisenschädel

Weitere Anmerkungen zu Xerneas:Der Fee-Typ hat eine Schwäche gegen Gift und Stahl, setzt also auf Pokémon dieser Typen, um ihm im Kampf zuzusetzen.

Welche WP-Werte hat Xerneas in Pokémon Go? Mit folgenden WP-Werten tritt Xerneas im Spiel an: Raid-Boss-WP - 45.899

- 45.899 Maximale WP beim Fangen - 2.130

- 2.130 Maximale WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Wolkig) - 2.707

Welche Attacken hat Xerneas? Darkrai kann in Pokémon Go diese verschiedenen Attacken lernen: Mögliche Sofort-Attacken: Tackle (Normal)

Zen-Kopfstoß (Psycho) Mögliche Lade-Attacken: Gigastoß (Normal)

Donner (Elektro)

Mondgewalt (Fee)

Nahkampf (Kampf)

Vielender (Käfer)