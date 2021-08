Pokémon Go Zacian besiegen - das sind die besten Konter

Zacian ist eines der legendären Pokémon aus Schwert und Schild und jetzt auch in Pokémon Go verfügbar. Also schnappt euch ein paar andere Trainer und stürzt euch in die Raid-Kämpfe, um es zu fangen!

Was ihr wissen müsst, um Zacian in Pokémon Go zu besiegen:

Zacian in Pokémon Go effektiv bekämpfen Möchtet ihr Zacian eurem Pokédex in Pokémon Go hinzufügen, helfen euch die folgenden Informationen: Zacian Typ: Fee

Fee Zacian ist schwach gegen: Stahl, Gift

Stahl, Gift Zacian Konter:

Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb



Dialga mit Metallklaue und Eisenschädel



Roserade mit Gifthieb und Matschbombe



Jirachi mit Ladestrahl und Kismetwunsch



Stalobor mit Metallklaue und Eisenschädel



Genesect (Flammen) mit Metallklaue und Magnetbombe



Genesect mit Metallklaue und Magnetbombe



Gengar mit Schlecker und Matschbombe



Mega-Gengar mit Schlecker und Matschbombe



Mega-Bibor mit Gifthieb und Matschbombe



Mega-Bisaflor mit Rankenhieb und Matschbombe



Crypto-Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb



Crypto-Mewtu mit Konfusion und Psychostoß



Crypto-Sarzenia mit Säure und Matschbombe



Crypto-Scherox mit Patronenhieb und Eisenschädel



Crypto-Giflor mit Säure und Matschbombe

Weitere Anmerkungen zu Zacian: Vor allem Stahl und Gift erweisen sich gegen Zacian als effektiv. Achtet also darauf, Pokémon mit entsprechenden Attacken auszuwählen.

Welche WP-Werte hat Zacian in Pokémon Go? Folgende WP-Werte hat Zacian: Raid-Boss-WP - 52.195

- 52.195 Maximale WP beim Fangen von Zacian - 2.188

- 2.188 Maximale WP beim Fangen von Zacian mit Wetterverstärkung (Bedeckt) - 2.735

Welche Attacken hat Zacian? Die folgenden Sofort- und Lade-Attacken kann Zacian in Pokémon Go lernen: Mögliche Sofort-Attacken: Feuerzahn (Feuer)

Standpauke (Unlicht)

Metallklaue (Stahl)

Ruckzuckhieb (Normal) Mögliche Lade-Attacken : Stromstoß (Elektro)

Knuddler (Fee)

Nahkampf (Kampf)

Eisenschädel (Stahl) Schnappt euch das legendäre Pokémon.