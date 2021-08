Pokémon Go Zamazenta besiegen - das sind die besten Konter

Palkia ist ein weiteres legendäres Pokémon, das ihr in Pokémon Go in unregelmäßigen Abständen in Fünf-Sterne-Raids bekämpfen und anschließend fangen könnt.

Was ihr wissen müsst, um Zamazenta in Pokémon Go zu besiegen:

Zamazenta in Pokémon Go effektiv bekämpfen Diese Infos helfen euch beim Kampf gegen Zamazenta: Zamazenta Typ: Kampf

Kampf Zamazenta ist schwach gegen: Psycho, Flug, Fee

Psycho, Flug, Fee Zamazenta Konter:

Mewtu mit Konfusion und Psychostoß



Lavados mit Flügelschlag und Himmelsfeger



Latios mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese



Simsala mit Konfusion und Psychokinese



Psiana mit Konfusion und Psychokinese



Metagross mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese



Tobutz mit Konfusion und Seher



Rayquaza mit Luftschnitt und Orkan



Mega-Tauboss mit Windstoß und Sturzflug



Mega-Gengar mit Schlecker und Psychokinese



Mega-Glurak Y mit Luftschnitt und Lohekanonade



Crypto-Mewtu mit Konfusion und Psychostoß



Crypto-Lavados mit Flügelschlag und Himmelsfeger



Crypto-Metagross mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese



Crypto-Simsala mit Konfusion und Psychokinese



Crypto-Ho-Oh mit Sondersensor und Sturzflug

Weitere Anmerkungen zu Zamazenta: Zamazentas Schwäche gegen Psycho, Flug und Fee sollte euch eine große Auswahl an Kontern ermöglichen, die es euch erleichtern, das Pokémon zu besiegen.

Welche WP-Werte hat Zamazenta in Pokémon Go? Folgende WP-Werte sind bei Zamazenta wichtig: Raid-Boss-WP - 52.195

- 52.195 Maximale WP beim Fangen von Palkia - 2.188

- 2.188 Maximale WP beim Fangen von Palkia mit Wetterverstärkung (Bedeckt) - 2.735

Welche Attacken hat Zamazenta? Die folgenden Sofort- und Lade-Attacken kann Zamazenta in Pokémon Go lernen: Mögliche Sofort-Attacken: Standpauke (Unlicht)

Ruckzuckhieb (Normal)

Eiszahn (Eis)

Metallklaue (Stahl) Mögliche Lade-Attacken : Knirscher (Unlicht)

Mondgewalt (Fee)

Eisenschädel (Stahl)

Nahkampf (Kampf) Zamazenta ist ein neues legendäres Pokémon in Pokémon Go.