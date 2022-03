Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur vorbestellen - Editionen, Preis und Bonusinhalte

In diesem Jahr gibt es zwei weitere neue Pokémon-Abenteuer. Ende 2022 sollen Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur für Nintendo Switch erscheinen.

Vorbestellungen der Spiele sind bereits möglich. Es erwartet euch ein neues Open-World-Abenteuer und mit Felori, Krokel und Kwaks bekommt ihr drei brandneue Starter-Pokémon.

Wie üblich geht es wieder darum, seinen Pokédex zu vervollständigen und sie alle zu sammeln. Was anderes erwartet ihr ja auch nicht, oder?

Wo kann ich Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur vorbestellen?

Es gibt bereits erste Möglichkeiten, sich die Standard Edition von Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur zu sichern. Wer also bereits zuschlagen möchte, kann das tun. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 59,99 Euro, dafür erhaltet ihr das Spiel auf einer Cartridge.

