Pokémon Legenden Arceus: Alpollo entwickeln - So kriegt ihr Gengar!

Auch in Pokémon Legenden Arceus ist das Pokémon Gengar wieder mit von der Partie. Und diesmal gibt es eine neue Möglichkeit, Alpollo zu Gengar zu entwickeln!

Was ihr dazu braucht und wo ihr die jeweiligen Pokémon finden könnt, zeigt euch unser Guide.

Alles über Gengar in Pokémon Legenden Arceus:

Wo finde ich Nebulak und Alpollo in Pokémon Legenden Arceus? Gengar könnt ihr bekommen, indem ihr Nebulak zu Alpollo und Gengar entwickelt. Oder ihr geht direkt auf die Jagd nach Alpollo, das ihr ebenfalls in der Wildnis der Hisui-Region finden könnt. Zuerst einmal zu Nebulak. Das Pokémon findet ihr an folgenden Orten: Rotes Sumpfland: Güldene Felder, Großmaulmoor, Purpurrotes Moor und Nebelruinen

Kraterberg-Hochland: Geröllberge, Platz der Huldigung und Elysien-Tempelruinen

Weißes Frostland: Eisige Ödnis Alpollo ist wiederum hier zu finden: Rotes Sumpfland: Großmaulmoor, Purpurrotes Moor, Nebelruinen und Wollgraswiese

Weißes Frostland: Eisige Ödnis Bedenkt dabei, dass ihr die beiden Pokémon natürlich nur in der Nacht antreffen könnt. An diesen Orten findet ihr Nebulak in Pokémon Legenden Arceus.