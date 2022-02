Pokémon Legenden Arceus: Altes Gedicht Fundorte - Wo ihr die 20 Seiten findet!

Ihr könnt euch in Pokémon Legenden Arceus auf die Suche nach den Seiten eines Alten Gedichts machen. Eine Reise, die euch durch die gesamte Hisui-Region führt.

Insgesamt gibt es 20 Seiten des Alten Gedichts im Spiel - jeweils vier Seiten in einer der fünf Regionen - und unser Guide zeigt euch, wo ihr alle davon finden könnt. Um sie aufzuspüren, benötigt ihr Ursaluna als Reittier.

Alles über das Alte Gedicht in Pokémon Legenden Arceus:

Wo finde ich die Seiten des Alten Gedichts im Obsidian-Grasland in Pokémon Legenden Arceus? Unsere Karte zeigt euch, wo ihr im Obsidian-Grasland die Seiten des Alten Gedichts findet: Alle Fundorte des Alten Gedichts im Obsidian-Grasland in Pokémon Legenden Arceus. Altes Gedicht 19: Diese Seite findet ihr am Ende der Flora-Rodefläche in der Nähe des Hangs. Altes Gedicht 19 im Obsidian-Grasland in Pokémon Legenden Arceus. Altes Gedicht 14: Für diese Seite müsst ihr euch auf die andere Flussseite begeben. Sie befindet sich zwischen Geweihbergweg und Windpassage, quasi direkt gegenüber des Elite-Relaxo. Altes Gedicht 14 im Obsidian-Grasland in Pokémon Legenden Arceus. Altes Gedicht 17: Hierfür geht's auf die Hamanasu-Insel. Auf der südlichen Seite in Strandnähe werdet ihr fündig. Altes Gedicht 17 im Obsidian-Grasland in Pokémon Legenden Arceus. Altes Gedicht 15: Ihr müsst euch oberhalb des Erztunnels zum Obsidian-Wasserfall begeben. Von dort aus geht's noch ein Stück weit nördlich. Passt auf, in der Nähe der Fundstelle hält sich ein Elite-Heiteira auf. Altes Gedicht 15 im Obsidian-Grasland in Pokémon Legenden Arceus.

Wo finde ich die Seiten des Alten Gedichts im Roten Sumpfland in Pokémon Legenden Arceus? Auf dieser Karte seht ihr alle Fundorte im Roten Sumpfland: Alle Fundorte des Alten Gedichts im Roten Sumpfland in Pokémon Legenden Arceus. Altes Gedicht 1: Unterhalb der Seen im Großmaulmoor müsst ihr auf einer einen kleinen Anhöhe zwischen Bäumen suchen. Altes Gedicht 1 im Roten Sumpfland in Pokémon Legenden Arceus. Altes Gedicht 9: Ihr werdet beim Prankenplatz fündig, folgt einfach mit Ursaluna der Spur in Flussnähe. Altes Gedicht 9 im Roten Sumpfland in Pokémon Legenden Arceus. Altes Gedicht 13: Diese Seite könnt ihr bei der Wollgraswiese zwischen den beiden Blumenfeldern ausgraben. Altes Gedicht 13 im Roten Sumpfland in Pokémon Legenden Arceus. Altes Gedicht 2: Im nördlichen Bereich der Nebelruinen findet ihr diese Seite unterhalb einer umgekippten Steinsäule. Altes Gedicht 2 im Roten Sumpfland in Pokémon Legenden Arceus.

Wo finde ich die Seiten des Alten Gedichts im Kobalt-Küstenland in Pokémon Legenden Arceus? Auch für das Kobalt-Kostenland haben wir natürlich eine Karte für euch: Alle Fundorte des Alten Gedichts im Kobalt-Küstenland in Pokémon Legenden Arceus. Altes Gedicht 3: Begebt euch in Richtung Griffel-Hügel. Ein Stück weiter oberhalb des Zelts dort findet ihr die Seite neben einem Baum mit Früchtne. Altes Gedicht 3 im Kobalt-Küstenland in Pokémon Legenden Arceus. Altes Gedicht 10: Hierfür müsst ihr euch zur nordwestlichsten Insel im Stillen Binnenmeer begeben. Schaut direkt an einer Stelle neben dem Wasser nach. Altes Gedicht 10 im Kobalt-Küstenland in Pokémon Legenden Arceus. Altes Gedicht 4: Am Ufer der Feuerspeil-Insel befindet sich diese Seite neben einem Baum mit Früchten. Altes Gedicht 4 im Kobalt-Küstenland in Pokémon Legenden Arceus. Altes Gedicht 5: Reist zum Inselblickufer und begebt euch ein Stück weit ins Landesinnere. Neben einer kleinen Grasfläche werdet ihr fündig. Altes Gedicht 5 im Kobalt-Küstenland in Pokémon Legenden Arceus.

Wo finde ich die Seiten des Alten Gedichts im Kraterberg-Hochland in Pokémon Legenden Arceus? Mit unserer Karte findet ihr alle Seiten im Kraterberg-Hochland: Alle Fundorte des Alten Gedichts im Kraterberg-Hochland in Pokémon Legenden Arceus. Altes Gedicht 8: Auf der kleinen Anhöhe rund um die einsame Quelle werdet ihr im südwestlichen Bereich fündig. Altes Gedicht 8 im Kraterberg-Hochland in Pokémon Legenden Arceus. Altes Gedicht 16: Im westlichen Bereich der Elysien-Tempelruinen müsst ihr den Berg ein wenig hinauf (in die Nähe eines Skorgla), um diese Seite zu finden. Altes Gedicht 16 im Kraterberg-Hochland in Pokémon Legenden Arceus. Altes Gedicht 11: Für diese Seite müsst ihr den Gipfelschwadentunnel passieren und euch dem Tempel nähern könnt. Rechts vor den Stufen zum Tempel ist diese Seite vergraben. Altes Gedicht 11 im Kraterberg-Hochland in Pokémon Legenden Arceus. Altes Gedicht 18: Die letzte Seite im Kraterberg-Hochland befindet sich beim Feenweiher in dem kleinen, abgegrenzten Bereich neben einem Baum mit Früchten. Altes Gedicht 18 im Kraterberg-Hochland in Pokémon Legenden Arceus.

Wo finde ich die Seiten des Alten Gedichts im Weißen Frostland in Pokémon Legenden Arceus? Auf unserer Karte findet ihr alle Seiten im Weißen Frostland: Alle Fundorte des Alten Gedichts im Weißen Frostland in Pokémon Legenden Arceus. Altes Gedicht 6: Schaut im Tunnel zwischen Eisiger Ödnis und Firnfälle danach, neben ein paar Symbolen an der Wand werdet ihr fündig. Altes Gedicht 6 im Weißen Frostland in Pokémon Legenden Arceus. Altes Gedicht 20: Diese Seite findet ihr im nordwestlichen Bereich der Eisigen Ödnis auf einer kleinen Anhöhe in der nähe eines Griffel. Altes Gedicht 20 im Weißen Frostland in Pokémon Legenden Arceus. Altes Gedicht 12: Für diese Seite müsst ihr in der Nähe ins Loch im Boden springen, um unter die Oberfläche in eine Kammer zu gelangen. Altes Gedicht 12 im Weißen Frostland in Pokémon Legenden Arceus. Altes Gedicht 7: Schaut auf der östlichen Seite des Wasserfalls beim See der Stärke nach. Altes Gedicht 7 im Weißen Frostland in Pokémon Legenden Arceus.