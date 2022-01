Pokémon Legenden Arceus: Bauz Feurigel und Ottaro - Wo ihr die anderen Starter bekommt

Wie in jedem Pokémon-Spiel gibt es auch in Pokémon Legenden Arceus drei verschiedene Starter-Pokémon, zwischen denen ihr euch zu Beginn des Spiels entscheiden müsst.

Habt ihr euch nach reiflicher Überlegung eines von ihnen ausgesucht, stellt ihr euch mit Sicherheit die Frage, wo ihr die anderen von ihnen bekommen könnt. Sie einfach zu fangen ist jedenfalls nicht möglich!

Alles über die Starter-Pokémon in Pokémon Legenden Arceus:

