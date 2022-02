Pokémon Legenden Arceus: Dankbarkeitspunkte erhalten - Wie ihr sie sammelt und einlöst!

Mithilfe der Dankbarkeitspunkte lassen sich in Pokémon Legenden Arceus verschiedene Items kaufen, allerdings müsst ihr sie euch zuerst einmal verdienen.

In unserem Guide dazu zeigen wir euch, wie ihr dafür erforderlichen Taschen findet und was ihr euch dafür kaufen könnt.

Alles über Dankbarkeitspunkte in Pokémon Legenden Arceus:

Wie bekomme ich Dankbarkeitspunkte in Pokémon Legenden Arceus? Dankbarkeitspunke (DP) sind eine Art von Währung in Pokémon Legenden Arceus und ihr erhaltet sie, indem ihr eine bestimmte Aktivität im Spiel absolviert. Ihr bekommt sie, indem ihr auf euren Reisen die Taschen aufsammelt, die auf eurer Karte markiert sind. Sobald ihr eine einzelne Region verlasst und wieder zurückkehrt, sollten dort neue Taschen zu finden sein. Im Grunde ist es also kein großer Aufwand, Dankbarkeitspunkte zu erhalten, solange ihr regelmäßig die Taschen aufsammelt. Solche Taschen findet ihr in jeder Region des Spiels, ihr solltet also regelmäßig welche finden und wenn ihr sie stets einsammelt, füllt ihr so euer DP-Konto recht schnell. Bei den Taschen handelt es sich um Beutel mit Items, die andere Spieler verloren haben. Habt ihr die Online-Features des Spiels aktiviert, können auch die Taschen von Freunden und Freundinnen in eurer Welt auftauchen. Nutzt ihr die Online-Funktion nicht, tauchen einfach zufällig Taschen in der Welt auf, ihr könnt also auch so DP sammeln. Der Zufall entscheidet am Ende, wie viele Dankbarkeitspunkte ihr für eine zurückgebrachte Tasche erhaltet. Rechnet mit 50 bis 100 Punkten pro Tasche. Fundorte von Taschen werden euch in Pokémon Legenden Arceus automatisch auf der Karte angezeigt.