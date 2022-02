Pokémon Legenden Arceus: Das Pokémon mit den zwei Schwanzflossen - Was es ist und wo ihr es findet!

Manche der Aufgaben in Pokémon Legenden Arceus sind ein wenig vage gehalten, so auch die Nebenmission "Das Pokémon mit den zwei Schwanzflossen".

Uta vom Sicherheitstrupp bittet euch darum, dass ihr besagtes Pokémon mit den zwei Schwanzflossen, das sie gesehen hat, fangt und ihr zeigt. Nur wo ist es zu finden?

Alles über Das Pokémon mit den zwei Schwanzflossen in Pokémon Legenden Arceus:

