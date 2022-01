Pokémon Legenden Arceus: Die frechen Bidiza - So findet ihr die versteckten Pokémon!

"Die frechen Bidiza" ist eine frühe Nebenmission in Pokémon Legenden Arceus. Eure Aufgabe darin ist, drei Bidiza aufzuspüren und abzulenken, die nach Jubeldorf gekommen sind und sich nun dort verstecken.

Wichtig ist dabei vor allem, dass ihr selbst ein Bidiza in eurem Team habt. Nur mit diesem gelingt es euch nämlich, die drei anderen Bidiza abzulenken, damit eine der Wächterinnen von Jubeldorf sie fangen kann.

Da ihr Bidiza recht früh im Spiel fangen könnt, sollte das aber kein großes Problem darstellen.

Alles über Die frechen Bidiza in Pokémon Legenden Arceus:

