Pokémon Legenden Arceus: Ein anmutiger Schweif - Wo ihr das Pokémon findet

In Jubeldorf könnt ihr ab einem bestimmten Punkt in der Story mit dem Dorfbewohner Aurelio sprechen, um von ihm die Nebenmission "Ein anmutiger Schweif" in Pokémon Legenden Arceus zu erhalten.

Er berichtet euch davon, hinter einem Felsen ein Pokémon gesehen zu haben, dessen Schwanz wie eine Sprungfeder gewunden ist. Ihr sollt dieses Pokémon nun finden und es ihm zeigen.

Alles über Ein anmutiger Schweif in Pokémon Legenden Arceus:

