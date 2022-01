Pokémon Legenden Arceus: Forschungspunkte verdienen - Was ihr darüber wissen müsst

Durch das Erfüllen von Pokédex-Aufgaben sammelt ihr in Pokémon Legenden Arceus die nötigen Forschungspunkte, die euch dabei helfen, den Pokédex zu vervollständigen und im Mitgliedsrang der Galaktik-Expedition aufzusteigen.

Jedes Pokémon hat seine ganz eigene Liste mit Aufgaben, ihr könnt euch nach und nach damit befassen und genau schauen, was ihr als nächstes in Angriff nehmt.

Alles über Forschungspunkte in Pokémon Legenden Arceus:

Wie funktionieren die Pokédex-Aufgaben in Pokémon Legenden Arceus? Um einen Pokédex-Eintrag für ein Pokémon in Pokémon Legenden Arceus zu vervollständigen, müsst ihr Pokédex-Aufgaben für das jeweilige Pokémon erfüllen, bis ihr bei ihm Forschungslevel 10 erreicht. Jedes Pokémon hat seine eigenen Aufgaben, die sich etwa damit befassen, dass ihr einige von ihm fangt oder besiegt. Andere sind spezifischer, ihr müsst etwa bestimmte Attacken bei dem Pokémon beobachten, es nachts fangen oder sehen, wie es sich entwickelt. Für viele dieser Pokédex-Aufgaben gibt es mehrere Stufen, sodass ihr den Forschungslevel auch nach oben treiben könnt, wenn ihr die gleiche Aktivität wiederholt und etwa Exemplare des Pokémon fangt oder besiegt. Die jeweils verfügbaren Aufgaben seht ihr, indem ihr den Pokédex öffnet und das gewünschte Pokémon auswählt. Drückt nun A, bis ihr die jeweiligen Aufgaben seht. Bevor ihr aus einer Region nach Jubeldorf zurückkehrt, müsst ihr mit dem Professor reden, der eure aktuellen Fortschritte bewertet und den Pokédex entsprechend aktualisiert. Jedes Pokémon in Pokémon Legenden Arceus hat seinen eigenen Forschungslevel.