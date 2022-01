Pokémon Legenden Arceus: Geheimgeschenk-Codes und Verteilaktionen

Natürlich gibt es auch in Pokémon Legenden Arceus wieder die Funktion Geheimgeschenk und ihr könnt damit rechnen, dass es Verteilaktionen zum Spiel geben wird.

Alle verfügbaren Codes und Aktionen versuchen wir daher auf dieser Seite für euch zusammenzufassen, damit ihr nichts davon verpasst.

Alles über Geheimgeschenk-Codes und Verteilaktionen in Pokémon Legenden Arceus:

Welche Geheimgeschenke gibt es in Pokemon Legenden Arceus? Nachfolgend tragen wir in unserer Liste alle aktuellen Geheimgeschenk-Codes, Geheimgeschenke und Verteilaktionen zusammen, die es für Pokémon Legenden Arceus gibt. Wenn etwas Neues hinzukommt, werden wir die Liste aktualisieren. Code: Kein Code erforderlich, "per Internet empfangen" auswählen

Kein Code erforderlich, "per Internet empfangen" auswählen Belohnung: Hisui-Fukano-Kleidungsset und Fluchfuchs-Maske



Einlösbar bis: 9. Mai 2022

Code: Kauf des Spiels im eShop von Nintendo nötig, um einen Code zu erhalten

Kauf des Spiels im eShop von Nintendo nötig, um einen Code zu erhalten Belohnung: 30 Schwerbälle



Einlösbar bis: 9. Mai 2022

Code: Vorbestellung bei Amazon Japan

Vorbestellung bei Amazon Japan Belohnung: Knakrack-Kleidungsset



Einlösbar bis: 9. Mai 2022 Wie löse ich Geheimgeschenk-Codes ein? Ganz einfach: Wählt zuerst die Funktion "Geheimgeschenk" im Menü und dann "Per Seriencode/Passwort" empfangen aus. Dort gebt ihr den jeweiligen Code ein und erhaltet euer kostenloses Geschenk.

Welche Geheimgeschenke und Verteilaktionen in Pokémon Legenden Arceus sind abgelaufen? Nachfolgend findet ihr alle Geheimgeschenke, die in Pokémon Legenden Arceus bereits abgelaufen sind und die ihr womöglich verpasst habt. Diese sammeln wir in dieser Liste für euch: Bisher gibt es keine abgelaufenen Geheimgeschenke