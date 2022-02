Pokémon Legenden Arceus: Giratina fangen - Sichert euch das legendäre Pokémon!

Ihr wollt noch mehr legendäre Pokémon in Pokémon Legenden Arceus haben? Kein Problem, ihr könnt auch Giratina fangen!

Zuerst einmal müsst ihr es aber finden und den Kampf gegen das Pokémon überstehen. Wir zeigen euch, wie ihr das macht!

Alles über Giratina in Pokémon Legenden Arceus:

Wo finde ich Giratina in Pokémon Legenden Arceus? Zuerst einmal müsst ihr die Story des Spiels abschließen und die Credits gesehen haben, bevor ihr überhaupt daran denken könnt, Giratina zu fangen. Außerdem ist es nötig, alle Pokédex-Einträge zu vervollständigen und ihr müsst Tobutz, Selfe, Vesprit, Regigigas, Heatran und Cresselia gefangen sowie alle Platten gesammelt haben. Sprecht dann mit Cogita und besorgt drei Holzstücke für euch. Im Gegenzug erhaltet ihr von ihr eine Feenplatte. Mit der begebt ihr euch ins Kraterberg-Hochland und in Richtung Tempel, wo ihr Dialga und Palkia besiegt habt. Unterwegs kommt es zu einem Kampf mit einem alten Bekannten und ihr müsst Volo besiegen, dabei absolviert ihr auch einen Kampf gegen Giratina. Nach erfolgreichem Kampf kehrt ihr nach Jubeldorf zum Professor zurück und ihr schaltet die Mission "Giratinas Verbleib" frei. Reist nun ins Kobalt-Küstenland und betretet dort die Höhle der Umkehr im Nordwesten, wo ihr Giratina erneut konfrontieren und das Pokémon auch fangen könnt!