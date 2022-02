Pokémon Legenden Arceus: Heatran fangen - Wie ihr es bezwingt!

Heatran gehört zu den verschiedenen legendären Pokémon, die ihr in Pokémon Legenden Arceus für euren Pokédex fangen könnt.

Bis ihr es konfrontieren und fangen könnt, dauert es ein Weilchen. Wir zeigen euch, was ihr dabei alles beachten solltet!

Alles über Heatran in Pokémon Legenden Arceus:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings