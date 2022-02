Pokémon Legenden Arceus: Hilfe von Heiteira - So lockt ihr es hervor!

Der Auftrag "Hilfe von Heiteira" ist eine Nebenmission in Pokémon Legenden Arceus, die ihr am Auftragsbrett beim Professor im Galaktik-Hauptquartier in Jubeldorf annehmen könnt.

In dieser Mission dreht sich alles um Heiteira, die Weiterentwicklung von Chaneira. Wir zeigen ecuh, wie ihr den Auftrag erfolgreich abschließt!

Alles über Hilfe von Heiteira in Pokémon Legenden Arceus:

Wo finde ich das Heiteira im Weißen Frostland in Pokémon Legenden Arceus? Nachdem ihr den Auftrag im Raum des Professors in Jubeldorf angenommen habt, macht ihr euch auf den Weg ins Weiße Frostland. Seid ihr dort angekommen, findet ihr im ersten Camp auch schon Noella vom Produktionstrupp. Sprecht sie an und sie erzählt euch von der Begegnung mit einem Heiteira, das ihr weitergeholfen hat. Und dieses Heiteira möchte sie wieder aufspüren. Nach der ersten Unterhaltung mit ihr erhaltet ihr eine neue Markierung auf eurer Karte. Begebt euch an diese Stelle und redet erneut mit Noella. Im Zuge des zweiten Gesprächs kommt es allerdings zu eurem überraschenden Kampf!