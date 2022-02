Pokémon Legenden Arceus: Hisui Fukano finden und entwickeln - Hier gibt's die neue Variante!

Hisui Fukano ist eine der neuen regionalen Formen, denen ihr in Pokémon Legenden Arceus begegnet. Mit Sicherheit möchtet ihr eines davon in eurem Team oder für euren Pokédex haben, aber wo findet ihr es?

Das Pokémon taucht niht an vielen Stellen im Spiel auf, daher zeigen wir euch in unserem Guide, wo ihr nach ihm suchen müsst.

Alles über Hisui Fukano in Pokémon Legenden Arceus:

Wo finde ich Hisui Fukano in Pokémon Legenden Arceus? Hisui Fukano ist eine neue, regionale Variante des normalen Fukano, allerdings in der Hisui-Region insgesamt auch ein eher seltener Anblick. Ihr findet das Pokémon ausschließlich im Kobalt-Küstenland und dort auch nur im Windbruchwald sowie am Schleierkap. Dafür habt ihr dort aber gute Chancen, am Windbruchwald solltet ihr so ziemlich immer welche finden, schaut in etwa bei der auf der nachfolgenden Karte markierten Stelle nach. Ihr müsst euch beim Fangversuch vorsichtig anschleichen, wenn ihr keinen Kampf eingehen möchtet, ansonsten wird das Pokémon aggressiv und attackiert euch. Hier habt ihr eine gute Chance, Hisui Fukano in Pokémon Legenden Arceus zu finden.