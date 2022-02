Pokémon Legenden Arceus: Hisui Voltobal entwickeln - Wie ihr Lektrobal erhaltet!

Hisui Voltobal ist eine der neuen regionalen Formen, denen ihr in Pokémon Legenden Arceus begegnen könnt. Und ihr könnt es anschließend zu einem Hisui Lektrobal entwickeln!

Aber das geht nicht einfach so, ihr braucht dazu ein bestimmtes Item. Unser Guide zeigt, welches Item das ist und wo ihr Hisui Voltobal fangen könnt.

Alles über Hisui Voltobal und Lektrobal in Pokémon Legenden Arceus:

Wo finde ich Hisui Voltobal in Pokémon Legenden Arceus? Um es vorwegzunehmen: Hisui Voltobal ist kein Pokémon, das euch in Pokémon Legenden Arceus in Massen über den Weg läuft. Tatsächlich findet ihr es nur in einem einzigen Bereich im Spiel. Euer Weg auf der Suche nach Hisui Voltobal führt euch ins Kraterberg-Hochland. Hisui Voltobal ist dort beim Platz der Huldigung zu finden. Reist ihr vom Mondgrußkampffeld aus in Richtung Elysien-Tempelruinen, kommt ihr über diesen Platz und solltet euch rechts in der Nähe der Klippen nach dem Pokémon umschauen. Ihr werdet feststellen, dass sich das Pokémon dort nicht in Massen zeigt. Hisui Voltobal zeigt sich in Pokémon Legenden Arceus eher selten.