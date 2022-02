Pokémon Legenden Arceus: Kadabra entwickeln - Wie ihr Simsala erhaltet!

In Pokémon Legenden Arceus lässt sich Kadabra erneut in ein Simsala verwandeln, dazu gibt es im Spiel auch eine brandneue Methode.

Wir zeigen euch, was ihr genau dafür braucht und wo ihr sowohl Abra als auch Kadabra im Spiel finden könnt.

Alles über Simsala in Pokémon Legenden Arceus:

Wo finde ich Abra und Kadabra in Pokémon Legenden Arceus? Simsala ist die dritte Entwicklungsstufe von Abra. Ihr könnt euch also ein Abra fangen und es bis zu Simsala durchentwickeln oder ihr schnappt euch direkt ein Kadabra und überspringt so eine Stufe. An diesen Stellen könnt ihr ein Abra im Spiel finden: Obsidian-Grasland: Windpassage und Sandgemmenheide

Weißes Frostland: See der Stärke Ein Kadabra ist in den folgenden Regionen anzutreffen: Obsidian-Grasland: Sandgemmenheide

Weißes Frostland: See der Stärke Beide Pokémon könnt ihr zu jeder Tages- und Nachtzeit antreffen. An diesen Stellen findet ihr Abra in Pokémon Legenden Arceus.