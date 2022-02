Pokémon Legenden Arceus: Magmar entwickeln - So holt ihr euch Magbrant!

Magmar ist eines von vielen Pokémon, bei denen in Pokémon Legenden Arceus eine Entwicklung möglich ist.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, wo ihr Magmar findet und was ihr braucht, um das Pokémon zu Magbrant zu entwickeln.

Alles über Magbrant in Pokémon Legenden Arceus:

Wo finde ich Magmar in Pokémon Legenden Arceus? Magmar treibt sich im Kobalt-Küstenland herum. Ihr müsst in dieser Region zur Feuerspei-Insel reisen. Oben auf dem Vulkan solltet ihr im Normalfall mehreren Magmar begegnen. Wenn ihr Glück habt, läuft euch sogar ein Magby dort über den Weg. Ferner könnt ihr Magmar in Raum-Zeit-Verzerrungen begegnen. Wo ihr Magmar in Pokémon Legenden Arceus findet.