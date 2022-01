Pokémon Legenden Arceus: Nintendo kämpft gegen Leaks und Spoiler, erste Exemplare im Umlauf

Mehr als eine Woche vor der Veröffentlichung hat Nintendo mit Leaks und Spoilern zum kommenden Pokémon Legenden: Arceus zu kämpfen.

Das Unternehmen ist darum bemüht, entsprechende Inhalte von verschiedenen Plattformen entfernen zu lassen, wenngleich immer wieder neue auftauchen.

Spoilergefahr, aber nicht hier

Wer also ohne große Vorkenntnisse ins Spiel einsteigen möchte, sollte in den kommenden Tagen vorsichtiger sein. Das gilt vor allem für Social-Media-Plattformen wie Twitter und Reddit.

In den sozialen Medien sind in den vergangenen 24 Stunden mehrere Fotos von Leuten aufgetaucht, die eine Handelsversion des Spiels in ihren Händen halten.

In etwa zur gleichen Zeit machten auch erste Screenshots und Gameplay-Material zum Spiel die Runde. Diese verraten unter anderem mehr zur Story, dem Setting, der Missionsstruktur und dem Pokédex.

Auch auf eBay werden Exemplare vorab verkauft. Wie unsere englischen Eurogamer-Kollegen melden, zahlten 15 Käufer oder Käuferinnen jeweils 75 Dollar, um jetzt bereits ein Exemplar via Overnight Shipping von einem Verkäufer in New Jersey zu erhalten.

Nintendo wird das nicht gefallen

Die Leaks scheinen bisher allesamt von früh im Umlauf befindlichen Handelsversionen zu stammen, die für den Launch in der kommenden Woche natürlich frühzeitig ausgeliefert werden müssen. Derzeit gibt es keine Anzeichen dafür, dass Material aus digitalen Exemplaren geleakt wurde, die an Tester verschickt wurden - in der Vergangenheit kam so etwas schon vor.

Sowohl Nintendo als auch The Pokémon Company gehen strikt gegen Leaks vor, was in der Vergangenheit aber kein Hindernis vor der Veröffentlichung von so ziemlich jedem Pokémon-Spiel war.

Teuer wurde es im vergangenen Jahr für Leaker von Pokémon Schild und Pokémon Schwert. Pro Kopf wurden sie zu einer Strafe von 150.000 Dollar verurteilt, weil sie vorab Material aus einem Strategie-Guide veröffentlichten.

Pokémon Legenden: Arceus erscheint am 28. Januar 2022 für die Nintendo Switch.