Pokémon Legenden Arceus: Patch 1.0.1 ist schon da und das bewirkt er

Unmittelbar vor der Veröffentlichung von Pokémon Legenden Arceus ist Patch 1.0.1 für das Spiel veröffentlicht worden.

Version 1.0.1 soll sich dabei um "einige Probleme" kümmern, die das Spiel plagten.

An Details mangelt es

Konkret ins Detail gehen weder Nintendo noch The Pokémon Company.

Ganz allgemein heißt es in den Patch Notes: "Einige Probleme wurden behoben, um für ein besseres Spielerlebnis zu sorgen."

Klingt nach den System-Updates für die Switch und ihrer verbesserten Stabilität. Aber nun gut, wenn das Spiel im Ende davon profitiert, wollen wir uns mal nicht darüber beschweren.

Pokémon Legenden Arceus erscheint am 28. Januar 2022 für Nintendo Switch. Der neueste Teil von Game Freaks beliebter Reihe macht einiges anders als die bisherigen Pokémon-Spiele, sorgt so aber auch für frischen Wind. Ob sich Game Freaks Wagnis am Ende ausgezahlt hat, könnt ihr hier nachlesen.

Mehr als eine Woche vor dem offiziellen Release des Spiels hatten Nintendo und The Pokémon Company bereits mit Leaks und Spoilern zu kämpfen. Erste Exemplare des Spiels gerieten in Umlauf und Material daraus landete anschließend natürlich im Internet.