Pokémon Legenden Arceus: Pikachu und Evoli Masken freischalten - So bekommt ihr sie

In Pokémon Legenden Arceus beschert euch ein Spielstand eines früheren Spiels der Reihe eine Pikachu- und eine Evoli-Maske als Bonus.

Bei diesen Spielen handelt es sich um Pokémon Let's Go Pikachu und Pokémon Let's Go Evoli. Von einem davon braucht ihr einen Spielstand auf eurer Nintendo Switch, um euch die Items sichern zu können.

Alles über die Evoli- und Pikachu-Masken in Pokémon Legenden Arceus:

Wie bekomme ich die Evoli- und Pikachu-Maske in Pokémon Legenden Arceus?

Der Erhalt der Evoli- und Pikachu-Masken in Pokémon Legenden Arceus ist nur dann möglich, wenn sich auf eurer Switch ein Spielstand von Pokémon Let's Go Pikachu oder Pokémon Let's Go Evoli befindet.

Dabei spielt es keine Rolle, von welchem der beiden der Spiele dieser Spielstand stammt. Einer reicht aus, um beide Masken zu bekommen. Es ist auch egal, wie lange oder wie weit ihr die beiden Titel zuvor gespielt habt, solange Pokémon Legenden einen Spielstand davon findet.

Eine weitere Voraussetzung für den Erhalt der Pikachu- und Evoli-Masken ist, dass ihr Pokémon Legenden Arceus so lange spielt, bis ihr euch der Galaktik-Expedition anschließt. Das passiert nach rund einer Stunde Spielzeit.

Die Pikachu- und Evoli-Masken in Pokémon Legenden Arceus.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, begebt ihr euch noch zur Schneiderin in Jubeldorf und solltet dort die Pikachu- und Evoli-Masken im Empfang nehmen und auch ausrüsten können.

Viel Spaß dabei, die Hisui-Region mit diesen Masken zu erkunden!

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Legenden Arceus:

Pokemon Legenden Arceus: Tipps und Tricks

Pokémon Legenden Arceus: Geisterlichter Fundorte

Pokémon Legenden Arceus: Geheimgeschenk-Codes und Verteilaktionen