Pokémon Legenden Arceus: Plinfa, Panflam und Chelast - Hier findet ihr die Original Sinnoh-Partner!

Die Hisui-Region in Pokémon Legenden Arceus zeigt die Vergangenheit der bekannten Sinnoh-Region. Im Gegensatz zu früheren Spielen in der Sinnoh-Region wählt ihr in Pokémon Legenden zu Beginn andere Pokémon für den Start aus.

Was nicht heißt, dass die ursprünglichen Sinnoh-Partner Plinfa, Panflam und Chelast nicht auch im Spiel wären. Wir zeigen euch, wo ihr sie finden könnt.

Alles über Plinfa, Panflam und Chelast in Pokémon Legenden Arceus:

