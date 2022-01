Pokémon Legenden Arceus: Pokémon im Team auswechseln - So wird's gemacht!

Natürlich gibt es auch in Pokémon Legenden Arceus wieder jede Menge Pokémon in der Spielwelt zu fangen.

Hunderte Pokémon warten in der Hisui-Region auf euch und ihr könnt sie alle fangen, wenn ihr möchtet.

In der Vergangenheit war es so, dass ihr entweder zu einem Pokémon Center gehen musstet, um die Pokémon in eurem Team zu wechseln, oder eure Pokémon direkt an Ort und Stelle austauschen konntet. Allerdings gibt es in Pokémon Legenden Arceus keine Pokémon Center und ihr könnt sie nicht an jeder x-beliebigen Stelle wechseln. Was nun?

Alles über den Wechsel des Teams in Pokémon Legenden Arceus:

