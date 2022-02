Pokémon Legenden Arceus: Regigigas fangen - So bekommt ihr den Giganten!

Das nächste legendäre Pokémon wartet darauf, gefangen zu werden: Auch Regigigas ist in Pokémon Legenden Arceus vertreten und kann eurem Pokédex hinzugefügt werden.

Was ihr dafür alles anstellen müsst und wie ihr es am Ende fangt, entnehmt ihr unserem Guide!

Alles über Regigigas in Pokémon Legenden Arceus:

Wo finde ich Regigigas in Pokémon Legenden Arceus? Bevor ihr Regigigas überhaupt fangen könnt, müsst ihr die Hauptstory des Spiels abgeschlossen und die Credits gesehen haben. Es ist aber nicht erforderlich, den Pokédex zu vervollständigen. Sprecht nach Abschluss der Story mit Cogita, von der ihr die Mission "Die Tafel des Blizzard-Tempels" erhaltet. Ihr könnt aber nicht einfach so hingehen. Ihr müsst nämlich ins untere Geschoss des Blizzard-Temepsl, wofür die Steintafel, Frosttafel und Eisentafel erforderlich sein. Die Steintafel bekommt ihr von einem Honweisel in einer früheren Mission, die Frosttafel von dem in Rage geratenen Arktilas und die Eisentafel von Heatran. Habt ihr sie alle, benutzt ihr sie im Tempel und könnt einen Raum mit Regigigas betreten.