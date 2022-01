Pokémon Legenden Arceus: Rosige Absichten - Pokémon mit Sicheln gesucht

Von Shinobu erhaltet ihr an der nördlich gelegenen Küste der Hamansu-Insel in Pokémon Legenden Arceus die Nebenmission "Rosige Absichten" und sollt für ihn ein bestimmtes Pokémon suchen.

Damit ihr dorthin kommt, benötigt ihr zuerst einmal das Reittier Salmagnis, mit dem ihr Wasser überqueren könnt.

Alles über Rosige Absichten in Pokémon Legenden Arceus:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings