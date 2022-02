Pokémon Legenden Arceus: Rotom finden - Wo ihr das seltene Pokémon aufspüren könnt!

Auch das Pokémon Rotom könnt ihr in Pokémon Legenden Arceus wieder finden. Allerdings ist es zugleich eines der selteneren Pokémon, denen ihr im Spiel begegnet.

Und wenn ihr alle Formen von Rotom gleichzeitig haben möchtet, braucht ihr auf jeden Fall mehrere davon. Wir zeigen euch, wo ihr suchen müsst.

Alles über Rotom in Pokémon Legenden Arceus:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings