Pokémon Legenden Arceus: Shaymin und Shaymin-Kleidungsset erhalten - So geht's!

In Pokémon Legenden Arceus habt ihr die Möglichkeit das Mysteriöse Pokémon Shaymin (Landform und ein dazu passendes Shaymin-Kleidungsset freizuspielen, wenn das Spiel einen Spielstand eines früheren Spiels der Reihe auf eurer Switch findet.

Dabei handelt es sich um Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Es ist unerheblich, wie lange oder wie weit ihr sie gespielt habt, solange sich ein Spielstand auf eurer Konsole befindet.

Alles über Shaymin und das Shaymin-Kleidungsset in Pokémon Legenden Arceus:

Wie bekomme ich Shaymin in Pokémon Legenden Arceus?

Das Mysteriöse Pokémon Shaymin.

Wenn ihr das Mysteriöse Pokémon Shaymin (Landform) in Pokémon Legenden Arceus haben möchtet, muss sich auf eurer Konsole ein Spielstand von Pokémon Schwert oder Pokémon Schild befinden.

Das heißt aber nicht, dass ihr Shaymin dann direkt zu Beginn in Pokémon Legenden Arceus bekommt! Ihr müsst erst einmal das Ende der Story-Kampagne erreicht und die Credits angeschaut haben.

Nach dem Ende der Credits wird eine neue Forschungsmission in Jubeldorf verfügbar. Nehmt ihr sie an, erhaltet ihr die Gelegenheit, Shaymin in seiner Landform zu fangen.

Es befindet sich bereits in seiner Landform, wenn ihr in Pokémon Legenden Arceus auf es trefft.