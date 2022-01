Pokémon Legenden Arceus: Shiny Pokémon fangen - Wie ihr eure Chancen verbessert!

Was wäre ein Pokémon-Spiel ohne schillernde Pokémon? Nur die halbe Miete. Dementsprechend gibt es auch in Pokémon Legenden Arceus wieder Shiny Pokémon zu fangen.

Die seltenen, farblich unterschiedlichen Formen der Pokémon können per Zufall irgendwo in der Spielwelt auftauchen, wenn ihr etwa gerade einen Weg entlang reitet.

Alles über Shiny Pokémon in Pokémon Legenden Arceus:

Wie verbessere ich meine Shiny-Chancen in Pokémon Legenden Arceus? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, seine Shiny-Chancen in Pokémon Legenden Arceus zu verbessern. Die Standard-Chance, einem schillernden Pokémon zu begegnen, liegt bei 1:4096. Es gibt zugleich mehrere Dinge, die ihr bedenken solltet. Zuerst einmal seht ihr bereits direkt in der Spielwelt, ob ein Pokémon schillernd ist oder nicht. Fragt ihr euch, warum da ein goldenes Kleinstein neben euch schwebt? Fangt es lieber, es ist schillernd! Zweitens müsst ihr euch bei legendären oder mysteriösen Pokémon keine Mühe machen, diese gibt es hier nicht als Shiny-Pokémon - das Gleiche gilt für die Starter, zwischen denen ihr zu Anfang die Wahl habt. Kommen wir also zu mehreren Möglichkeiten, mit denen ihr die Shiny-Chancen verbessert: 1. Pokédex-Seite vervollständigen Vervollständigt ihr die Pokédex-Seite eines Pokémon und bringt sie somit auf Forschungslevel 10, verbessern sich eure Chancen bei diesem speziellen Pokémon auf 1:2048. Wenn ihr auf der Suche nach einem bestimmten schillernden Pokémon seid, lohnt es sich also, dessen Pokédex-Eintrag auf Level 10 zu bringen, da dies recht einfach zu bewerkstelligen ist. 2. Perfekte Pokédex-Seiten Ihr kennt das: Wenn ihr Forschungslevel 10 bei einem Pokédex-Eintrag erreicht habt, gibt es immer noch ausstehende Aufgaben. Wer alle verfügbaren Aufgaben auf einer Pokédex-Seite erfüllt, verbessert seine Chancen für dieses Pokémon auf 1:1024. 3. Massive Aufläufe ausnutzen Hin und wieder kommt es zu einem massiven Auflauf eines bestimmten Pokémon. Ihr werdet zum einen darüber informiert, wenn ihr Jubeldorf verlassen möchtet, außerdem seht ihr die Region und den genauen Standort des massiven Auflaufs auf der Karte. An Ort und Stelle seht ihr meistens um die sechs Pokémon einer bestimmten Art. Und wenn ihr im Pokédex für dieses Pokémon bereits Forschungslevel 10 erreicht habt, verbessern sich eure Chancen bei einem massiven Auflauf auf 1:158! Schillernde Pokémon in Pokémon Legenden Arceus erkennt ihr auch direkt in der Spielwelt.