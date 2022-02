Pokémon Legenden Arceus: Skorgla entwickeln - Was ihr braucht, um Skorgro zu bekommen!

Skorgla ist ein weiteres Pokémon in Pokémon Legenden Arceus, bei dem es für die Entwicklung nicht einfach ausreicht, ein bestimmtes Level zu erreichen.

Was müsst ihr also tun, um aus eurem Skorgla ein Skorgro zu machen? In unserem Guide liefern wir euch die Antworten!

Alles über Skorgla in Pokémon Legenden Arceus:

Wo finde ich Skorgla in Pokémon Legenden Arceus? Bevor ihr Skorgla überhaupt in Pokémon Legenden Arceus fangen könnt, müsst ihr erst einmal ein Weilchen gespielt haben. Das Pokémon findet ihr sowohl im Kraterberg-Hochland als auch im Weißen Frostland. Wenn ihr diese beiden Regionen betrachtet, ist es im Kraterberg-Hochland insgesamt häufiger anzutreffen. In folgenden Bereichen könnt ihr es finden: Kraterberg-Hochland: Kletterklippe, Elysien-Tempelruinen, Gipfelschwadentunnel, Urzeitliche Höhle

Weißes Frostland: Gletscherstufen, Pfad zum Kampffeld Im Großen und Ganzen solltet ihr jedenfalls kein großes Problem haben, ein Skorgla in Pokémon Legenden Arceus zu finden und zu fangen. Achtet nur darauf, dass ihre euch nicht zu offensichtlich nähert, denn Skorgla wird sonst aggressiv und attackiert euch.