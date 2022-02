Pokémon Legenden Arceus: Talismane kaufen und nutzen - Wie sie euch weiterhelfen!

Mithilfe der Talismane könnt ihr euch in Pokémon Legenden Arceus ein wenig mehr Glück verschaffen, zumindest was bestimmte Bereiche anbelangt.

Wo ihr diese Talismane bekommt und wie sie euch weiterhelfen können, verraten wir euch auf dieser Seite.

Alles über Talismane in Pokémon Legenden Arceus:

Wie funktionieren Talismane in Pokémon Legenden Arceus? Talismane bewirken in Pokémon Legenden Arceus eine leichte Verbesserung einzelner Attribute. Es gibt drei Talismane und ihr könnt sie bei Fumie kaufen. Ihr findet sie beim Übungsplatz in Jubeldorf, dort steht sie bei einem kleinen Schrein in dessen Nähe. Sprecht sie an und beantwortet die Fragen, die sich euch stellt. Dadurch erhaltet ihr die Möglichkeit, euch einen der Talismane zu kaufen.