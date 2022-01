Pokémon Legenden Arceus - Test: Zahlt sich Game Freaks Wagnis aus?

Für die Pokémon-Reihe, die viel auf vertraute Mechaniken und stets ähnliche Spielabläufe setzt, ist das neue Pokémon Legenden Arceus fast schon eine Art Schock. Versteht mich nicht falsch, auch hier sind immer noch viele bekannte Dinge drin verpackt, aber ganz anders, als ihr es kennt. Es verleiht der Serie den frischen Wind, den sie in den Augen mancher schon seit längerer Zeit nötig hatte.

Ein Mix aus bekannten und neuen Elementen also, was bei der Hisui-Region als Schauplatz anfängt, die die aus Diamant und Perl bekannte Sinnoh-Region in der Vergangenheit zeigt. Jubelstadt ist hier noch Jubeldorf, die Galaktik-Expedition besteht aus Forschern und ist noch nicht die kriminelle Organisation, die ihr aus der späteren Zeit kennt. Und mittendrin steckt ihr als Neuankömmling in dieser Welt, der auf mysteriöse Art an einem Strand in der Nähe von Jubeldorf landet und sich fortan nicht nur der Galaktik-Expedition, sondern ebenso sehr den Bewohnern und Bewohnerinnen dieser Welt beweisen muss.

Mehr Story in Pokémon Legenden Arceus

Pokémon Legenden legt seinen Fokus insgesamt weit mehr auf die Story, als es frühere Spiele der Reihe taten. Damit geht auch eine Änderung der Spielstruktur einher. Das Ganze erinnert nun spürbar mehr an ein traditionelles Rollenspiel, in dem ihr eure Haupt- und Nebenmissionen habt, die ihr von den Einwohnern oder am Questboard erhaltet. Klar, die Nebenmissionen sind zum Teil auch nicht anders als in vergleichbaren Rollenspielen - beschaffe dies, tue das und so weiter -, aber sie bringen Abwechslung und Beschäftigung in den Spielablauf. Es gibt mehr Dialoge zwischen den Charakteren und mehr Zwischensequenzen zu bewundern.

Was nicht heißen soll, dass Pokémon Legenden ein erzählerisches Meisterwerk wäre, wir wollen ja nicht gleich übertreiben. Im Kern geht es um eine Raum-Zeit-Verzerrung, die über der Region aufgetaucht ist und natürlich die Leute dort beunruhigt. Gleichzeitig zeigen manche der Pokémon hier ein ungewöhnlich aggressives Verhalten. Beides gilt es jetzt zu untersuchen. Es stecken auf jeden Fall interessante Ansätze in diesem Spiel und die Geschichte erweist sich für alle als gleichermaßen interessant. Besonders für die Fans, die von Anfang an mit dabei sind und so mehr über die Vergangenheit der Pokémon und der Sinnoh-Region erfahren.

In Pokémon Legenden Arceus sind die Galaktik-Leute noch Forscher.

Game Freak hat viel darin investiert, dass sich dieses Spiel von anderen abhebt und die Bemühungen zahlen sich aus. Nicht nur oberflächlich geht das Spiel andere Wege, indem es in die Vergangenheit blickt, auch spielerisch läuft manches anders. Die Hisui-Region ist etwa in einzelne Regionen aufgeteilt, die ihr frei erkunden könnt. Es ist kein echtes Open-World-Spiel à la Breath of the Wild, vielmehr geht es in die Richtung eines Monster Hunter. Größere Regionen, die in einzelne Bereiche aufgeteilt sind und in denen jeweils viele Pokémon hausen. Über die Hauptstory schaltet ihr nach und nach weitere Regionen frei, die Nebenmissionen geben euch abseits dessen zahlreiche weitere Beschäftigungsmöglichkeiten.