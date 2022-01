Pokemon Legenden Arceus: Tipps und Tricks

Pokémon Legenden Arceus ist ein brandneues Pokémon-Abenteuer und es ist anders als andere Pokémon-Spiele. Schauplatz ist die Vergangenheit der Sinnoh-Region, als diese noch auf den Namen Hisui-Region hörte. Es gibt neue Dinge zu entdecken, neue Pokémon zu fangen und zahlreiche Aufgaben zu erfüllen.

Solltet ihr Hilfe bei euren Abenteuern in Hisui benötigen, werft einen Blick auf unsere Tipps und Tricks. Wir zeigen euch, wie ihr verschiedene Nebenmissionen im Spiel löst, wie ihr Geisterlichter findet und vieles, vieles mehr!

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Allgemeine Dinge, die ihr wissen solltet

Pokémon Legenden Arceus ist anders als die anderen Pokémon-Spiele. Es macht sein eigenes Ding und es gibt ein paar Sachen, die ihr darüber wissen solltet. In dieser Kategorie befassen wir uns mit allgemeinen Mechaniken, Features und dergleichen.

Auf der Suche nach den Geisterlichtern

Mehr als 100 Geisterlichter sind in Pokémon Legenden Arceus mehr oder weniger gut versteckt. Wie ihr sie finden könnt, wie ihr manche von ihnen überhaupt erst erreicht, verraten wir euch hier.

Erforscht die Hisui-Region in Pokémon Legenden Arceus.

Belohnungen für frühe Käufer und Fans

Ähnlich wie in früheren Spielen gibt es auch in Pokémon Legenden Arceus die Möglichkeit, verschiedene Boni unter bestimmten Voraussetzungen zu erhalten. Auf den folgenden Seiten zeigen wir euch, was ihr alles bekommen könnt:

Ausgewählte Nebenmissionen gelöst

Es gibt eine Vielzahl an Nebenmissionen in Pokémon Legenden Arceus. Einige davon sind recht offensichtlich zu lösen, bei anderen kann ein wenig Hilfe oder ein kleiner Tipp nicht schaden. Hier findet ihr ausgewählte Hilfen für einzelne Nebenmissionen: