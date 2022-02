Pokémon Legenden Arceus: Update 1.0.2 ist da, beseitigt mehrere Probleme

Update 1.0.2 für Pokémon Legenden Arceus ist ab sofort als Download verfügbar.

Die neue Version ist nicht allzu groß, der Download sollte daher nicht allzu lange dauern.

Diese Probleme behebt Update 1.0.2 für Pokémon Legenden Arceus

Mit dem Update kümmern sich die Entwickler um mehrere Probleme, die euch im Spielverlauf mal mehr, mal weniger nerven konnten.

Hier die komplette Liste:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Bildschirm im Offline-Modus einfrieren konnte, wenn man versucht hat, eine verlorene Tasche aufzusammeln, indem man einen Ball mit einem Pokémon darin wirft.

Es wurde ein Problem behoben, das es manchmal schwierig machte, Kinoso zu fangen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein bestimmtes Ereignis während einer bestimmten Mission nicht eintrat, wodurch das Szenario nicht wie vorgesehen fortgesetzt werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler bestimmte Pokémon zweimal statt nur einmal, wie eigentlich vorgesehen, erhalten konnten, wodurch der Spieler andere bestimmte Pokémon nicht erhalten konnte. Die entsprechenden Pokémon werden nun für Spieler angezeigt, die aufgrund dieses Problems nicht in der Lage waren, diese bestimmten Pokémon zu fangen.

Wart ihr von einem dieser Probleme betroffen?

Dem Spiel ist jedenfalls ein sehr guter Start gelungen. Innerhalb der ersten Woche konnten weltweit 6,5 Millionen Exemplare von Pokémon Legenden Arceus verkauft werden.

Ihr könnt hier nachlesen, warum es sich trotz mancher Schwächen lohnt, einen Blick auf Pokémon Legenden Arceus zu werfen.