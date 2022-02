Pokémon Legenden Arceus: Verlorene Items zurückbekommen - So stellt ihr die Internetverbindung her!

Wenn euch in einem Kampf die Pokémon ausgehen oder ihr zu oft in der Welt von Pokémon getroffen, gehen euch in Pokémon Legenden Arceus die Lichter aus und ihr verliert eine zufällige Auswahl an Items.

Das ist natürlich ärgerlich, aber es besteht die Chance, dass ihr eure verlorenen Items wieder zurückbekommen könnt. Wir zeigen euch, was ihr dafür tun müsst!

Alles über verlorene Items in Pokémon Legenden Arceus:

