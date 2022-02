Pokémon Legenden Arceus: Volo besiegen - So werdet ihr mit ihm fertig!

Volo ist einer eurer schwierigsten Gegner in Pokémon Legenden Arceus und ihr solltet ihn keinesfalls unterschätzen.

Im Laufe eurer Reise durch die Hisui-Region trefft ihr mehrmals auf ihn, aber erst zum Ende hin zeigen sich seine wahren Absichten und er macht es euch sehr schwer. Hier zeigen wir euch, was euch erwartet und wie ihr Volo besiegen könnt.

Alles über Volo in Pokémon Legenden Arceus:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings