Pokémon Legenden Arceus: Weiße Vulpix im Schnee - Wie ihr Alola-Vulpix bekommt

Auch Alola-Vulpix ist in Pokémon Legenden Arceus zu finden und im Rahmen der Nebenmission "Weiße Vulpix im Schnee" müsst ihr auch gezielt nach ihnen suchen.

Und was ist, wenn ihr selbst eines von ihnen haben möchtet? Wir zeigen euch, was ihr dafür tun müsst.

Alles über Alola-Vulpix in Pokémon Legenden Arceus:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings