Pokémon Legenden Arceus: Wie Freundschaft funktioniert - So überprüft und steigert ihr sie!

Die Freundschaft oder auch Zuneigung ist auch in Pokémon Legenden Arceus wieder ein wichtiger Wert, der bestimmt, wie das Verhältnis zwischen euch und eurem beziehungsweise euren Pokémon ist.

Ferner ist bei manchen Pokémon eine hohe Freundschaft für eine Entwicklung erforderlich. Wir zeigen euch daher hier, wie ihr sie erhöht und was sie bewirkt!

Alles über Freundschaft in Pokémon Legenden Arceus:

Wie erhöhe ich den Freundschaftswert in Pokémon Legenden Arceus? Der Freundschaftswert in Pokémon Legenden Arceus zeigt an, wie glücklich ein Pokémon in eurer Nähe ist. Und es beeinflusst bei manchen von ihnen auch die Entwicklung beziehungsweise löse diese aus. Ihr habt mehrere Möglichkeiten, den Freundschaftswert zu erhöhen! Zuerst einmal müssen sie sich natürlich in eurem aktiven Pokémon-Team befinden und ihr solltet sie für verschiedene Aktivitäten einsetzen. Konzentriert euch auf die folgenden: Rohstoffe sammeln Eine zuverlässige Methode, um die Freundschaft eines Pokémon zu erhöhen. Lasst es Beeren, Pflanzen, Metalle, Steine und andere Dinge sammeln. Rohstoffe findet ihr in Massen in der gesamten Hisui-Region, sodass ihr den Freundschaftswert eines Pokémon zuverlässig steigern könnt, indem ihr einfach alles an Rohstoffen einsammelt, was ihr findet. Level erhöhen Vor allem bei Pokémon mit niedrigen Level ist das Aufleveln eine effiziente Methode. Da die Erfahrungspunkte geteilt werden, profitieren auch Pokémon mit niedrigem Level von einem Sieg über ein Pokémon. Wenn ihr es mit starken Gegnern aufnehmt, steigen sie entsprechend schnell im Level auf und ihr Freundschaftswert steigt. Bei Pokémon mit hohem Level ist diese Methode daher weitaus langsamer. In dem Fall könnt ihr das Sammeln und Aufleveln mithilfe von Bonbons beschleunigen. Ihr findet sie in der Wildnis oder kauft sie beim Händler vor dem Galaktik-Hauptquartier, aber sie sind teuer! Pokémon scheinen durch Süßigkeiten zwar einen Freundschaftsbonus zu erhalten, aber bei Pokémon mit hohem Level ist das nicht die beste Methode. Kämpfe absolvieren Der Freundschaftswert eines Pokémon kann auch durch Kämpfe gesteigert werden. Wenn ihr wisst, was ihr tut, ist das eine gute Methode. Seid aber vorsichtig, denn wenn ein Pokémon hier außer Gefecht gesetzt wird, kann die Freundschaft auch wieder sinken! Wenn ihr wisst, wie ihr eure Pokémon effizient im Kampf einsetzt, ist das aber eine recht zuverlässige Methode, ihre Freundschaft mit der Zeit zu steigern.

Wie schalte ich den Freundschafts-Checker in Pokémon Legenden Arceus frei? Wie überprüft ihr nun, welchen Freundschaftswert ein Pokémon hat? Einfach macht es euch das Spiel dabei nicht unbedingt. Zuerst einmal müsst ihr dafür die Mission "Eine enge Freundschaft" von Amadeo erfüllen. Der dient euch anschließend auch als Freundschafts-Checker. Redet im Dorf mit ihm und zeigt ihm ein beliebiges Pokémon, woraufhin er euch sagt, wie es um eure Freundschaft zu diesem Pokémon bestellt ist. Hier findet ihr Amadeo in Jubeldorf in Pokémon Legenden Arceus. Je nach Zuneigung fällt seine Antwort unterschiedlich aus: Bei einem frisch gefangenen Pokémon sagt er meistens: "[Pokémon] und du, ihr scheint euch schon etwas nähergekommen zu sein, aber ihr seid noch nicht wirklich miteinander vertraut."

Die mittlere Freundschaftsstufe sieht wie folgt aus: "[Pokémon] scheint dich schon sehr zu mögen. Ihr seid ja praktisch unzertrennlich!"

Wenn ein Pokémon bereit zur Entwicklung ist, bekommt ihr folgendes zu hören: "Beeindruckend, du und [Pokémon], ihr kommt unheimlich gut miteinander aus! Es ist in deiner Nähe sehr, sehr glücklich!" Es gibt noch eine Stufe darüber - und eine ganz niedrige -, die scheint aber keine großen Auswirkungen zu haben. Amadeo teilt euch in Pokémon Legenden Arceus mit, wie es um die Zuneigung eines Pokémon bestellt ist.