Pokémon Legenden Arceus: Wie lang ist das Spiel? - Mit dieser Spielzeit könnt ihr rechnen!

Wie viel Spielzeit ihr aus Pokémon Legenden Arceus herauskitzeln könnt, lässt sich nicht präzise bis auf die Minute sagen.

Es hängt davon ab, wie viele der verfügbaren Missionen ihr absolviert, wie viele Pokédex-Einträge ihr vervollständigen möchtet, ob ihr alle Pokémon fangen wollt, ob ihr alle Forschungen beendet und so weiter. Und natürlich spielt es ebenso eine Rolle, in welchem Tempo ihr dabei vorgeht.

Alles über die Spielzeit von Pokémon Legenden Arceus:

Wie lange dauert es, Pokémon Legenden Arceus durchzuspielen? Die Zeit bis zum kompletten Durchspielen von Pokémon Legenden Arceus hängt davon ab, wie viele Nebenmissionen ihr absolviert, ob ihr alle Pokémon fangt und ob ihr deren Pokédex-Einträge auch noch vervollständigen möchtet. Wer sich primär auf die Hauptmissionen und hier und da ein paar Nebenmissionen konzentriert, sollte das Spiel in rund 20 Stunden abschließen können. Wie gesagt: möchtet ihr alles machen und alles so gut es geht ausreizen, werdet ihr noch sehr viel mehr Stunden in der Hisui-Region verbringen. Aktuell können wir noch nicht ungefähr sagen, wie lange es dauert, um wirklich alles zu machen. Die zusätzlich verfügbaren Aufgaben und alle Forschungen werden euch aber definitiv noch viele Stunden mehr beschäftigen. Wie lange ihr mit Pokémon Legenden Arceus beschäftigt seid, hängt davon ab, wie viele Missionen ihr erfüllt.