Pokemon Leuchtende Perle / Strahlender Diamant: Das beste Starter-Pokémon

Chelast, Plinfa und Panflam sind die drei Starter-Pokémon in den Remakes Pokémon Leuchtende Perle und Strahlender Diamant.

Euer Starter-Pokémon entscheidet zugleich, wie ihr die ersten Stunden des Spiels spielt, vor allem im Hinblick auf den ersten Arenakampf. Macht ihr es euch im Kampf gegen den ersten Arenaleiter leicht oder wählt ihr den härteren Weg?

Was ist also das beste Starter-Pokémon in Strahlender Diamant und Leuchtende Perle? Diese Frage versuchen wir nachfolgend zu beantworten.

Alles über die Starter-Pokémon in Pokémom Strahlender Diamant und Leuchtende Perle:

Welche Starter-Pokémon gibt es in Pokemon Leuchtende Perle und Strahlender Diamant? Die Wahl des Starter-Pokémon ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die ihr in jedem Pokémon-Hauptspiel trefft - und das bereits zu Beginn. Eure Wahl bestimmt die Grundlagen eures Teams zumindest für den Anfang des Spiels und könnte auch eure Strategie für das gesamte Spiel beeinflussen, wenn ihr weiter darauf aufbaut. Es stehen immer drei Starter-Pokémon zur Auswahl, von denen jedes einem der drei Typen Pflanze, Feuer oder Wasser angehört. In Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle entscheidet ihr euch zwischen Chelast (Pflanze), Plinfa (Wasser) und Panflam (Feuer). Chelast, Plinfa und Panflam in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Mit dem Erreichen ihrer letzten Entwicklungsstufe erhalten alle diese Pokémon einen zweiten Typ. Chelast wird zu Chelterrar und bekommt neben dem Pflanze- noch den Boden-Typ. Aus Panflam wird Panferno, das neben Feuer Kampf als zweiten Typ bekommt. Und aus Plinfa wird Impoleon, das zusätzlich zu Wasser noch den Stahl-Typ erhält. Chelterrar, Panferno und Impoleon sind die finalen Entwicklungen der Starter in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle.