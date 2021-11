Pokemon Leuchtende Perle / Strahlender Diamant: Mew und Jirachi bekommen, so geht's!

The Pokémon Company belohnt euch in Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle, wenn ihr Pokémon Let's Go Evoli oder Pokémon Let's Go Pikachu sowie Pokémon Schwert oder Pokémon Schild gespielt habt.

Trifft das zu, könnt ihr euch in den beiden Remakes je nach gespieltem Spiel ein oder zwei Mysteriöse Pokémon als Geschenk abholen. Ganz schön nett, oder? Wir zeigen euch hier wo ihr Mew und Jirachi bekommen könnt.

Alles über Mew und Jirachi in Pokémon Leuchtende Perle und Strahlender Diamant

Wo finde ich Mew in Pokémon Leuchtende Perle und Pokémon Strahlender Diamant? Um Mew in Pokémon Leuchtende Perle und Strahlender Diamant zu bekommen, müsst ihr einen Speicherstand von Pokémon Let's Go Evoli oder Pokémon Let's Go Pikachu auf eurer Nintendo Switch haben. Dieser wird automatisch erkannt. Wenn es funktioniert hat, begebt ihr euch in Strahlender Diamant oder Leuchtende Perle nach Flori und schaut dort im Südwesten der Blumenwiese. Dort steht ein älteres Paar und ihr müsst die Dame ansprechen, um Mew zu erhalten. Mew erhaltet ihr in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle, wenn ihr mit der Dame auf der Blumenwiese redet.