Pokémon Leuchtende Perle / Strahlender Diamant: Patch 1.13 ist da und macht relativ wenig

Der nächste Patch für die beiden Remakes Pokémon Leuchtende Perle und Pokémon Strahlender Diamant ist da.

Version 1.1.3 für die beiden Spiele könnt ihr euch ab sofort herunterladen, erwartet euch davon aber nichts Großes.

Ein paar Probleme behoben

Den offiziellen Patch Notes zufolge wurden "ein paar Probleme" behoben, wobei nicht näher auf die Details eingegangen wird.

"Einige Probleme wurden behoben, um das Gameplay angenehmer zu gestalten", heißt es vage in den Patch Notes. Klingt schon fast nach der verbesserten Stabilität der Switch-System-Updates.

Es ist davon auszugehen, dass im Hintergrund mehrere Glitches und Exploits behoben wurden, erste Berichte nach Veröffentlichung des Patches deuten dies auch an.

Wer sein Spiel auf dem aktuellen Stand halten möchte, sollte also mal einen Blick auf seine Nintendo Switch werfen.