Pokemon Leuchtende Perle / Strahlender Diamant Unterschiede: Alle Editions-exklusiven Pokémon

Die Veröffentlichung von Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle naht und erneut gibt es Unterschiede zwischen den beiden Editionen. Die Frage ist: Welche davon möchtet ihr haben?

Abseits der unterschiedlichen Verpackung gibt es inhaltliche Unterschiede, genauer gesagt je nach gewählter Edition exklusive Pokémon, die ausschließlich in dieser auftauchen und in der anderen Edition nur per Tausch erlangt werden können.

Alles über die Unterschiede zwischen Pokémon Leuchtende Perle und Strahlender Diamant

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Was sind die Unterschiede zwischen Pokémon Leuchtende Perle und Pokémon Strahlender Diamant? Welche Pokémon bekommt ihr exklusiv in welcher Edition von Leuchtende Perle und Strahlender Diamant? Nachfolgend zeigen wir euch, welche bisher bekannt sind. Pokémon Strahlender Diamant - Exklusive Pokémon Dialga

Entei

Ho-Oh

Koknodon

Raikou

Rameidon

Skunkapuh

Skuntank

Suicune Pokémon Leuchtende Perle - Exklusive Pokémon Arktos

Bollterus

Charmian

Lavados

Lugia

Palkia

Schilterus

Shnurgarst

Zapdos Dialga gibt es exklusiv in Pokémon Strahlender Diamant.

Welchen legendären Pokémon kann ich im Hamanasu-Park in Pokémon Leuchtende Perle und Pokémon Strahlender Diamant begegnen? In beiden Spielen gibt es den Hamanasu-Park, eine neue Gegend, in der ihr unter anderem einer Reihe verschiedener legendärer Pokémon begegnen könnt. Zugriff auf diesen Park erlangt ihr erst nach dem Abschluss der Hauptstory, aber wir wissen bereits, welche legendären Pokémon hier auf welche Edition beschränkt sind. Pokémon Strahlender Diamant - Exklusive Pokémon im Hamanasu-Park Entei

Ho-Oh

Raikou

Suicune Pokémon Leuchtende Perle - Exklusive Pokémon im Hamanasu-Park Arktos

Lavados

Lugia

Zapdos Nur in Pokémon Leuchtende Perle findet ihr wiederum Palkia.