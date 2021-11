Pokémon Strahlender Diamant / Leuchtende Perle - Test: Kennt man eins...

Wer die Pokémon-Reihe schon seit einer Weile verfolgt, weiß, dass es beim Gameplay-Loop im Kern nicht viele Änderungen gibt. Und damit meine ich explizit die Hauptreihe, nicht irgendwelche Ableger à la New Pokémon Snap, die auf andere Konzepte setzen. Dass somit auch Pokémon: Strahlender Diamant und Pokémon: Leuchtende Perle, die Remakes von Pokémon Perl und Pokémon Diamant, nach dem bekannten Schema F ablaufen, sollte euch daher nicht überraschen: Pokédex füllen, Trainerkämpfe bestreiten, Arenaorden sammeln.

Es ist eine Formel, die seit den Anfangstagen der Pokémon-Videospiele funktioniert und wenn ihr euch daran bis heute nicht sattgesehen habt, ändern wohl auch diese beiden Remakes nichts daran. Das System funktioniert, ist eingängig und gibt euch immer wieder Anreize, sie alle zu schnappen, euch weiter zu verbessern und der beste Trainer oder die beste Trainerin von allen zu werden. Natürlich ist nicht alles wie früher, hier und da gibt's Modernisierungen, die über die Jahre hinweg Einzug hielten, und alles ist recht hübsch umgesetzt.

Die Optik als Streitpunkt in Pokémon Strahlender Diamant / Leuchtende Perle

Rein optisch betrachtet hat das für die Remakes verantwortliche Studio ILCA gute Arbeit abgeliefert. Die Neuauflagen sehen hübsch aus und fangen den Charme der Originale gut ein beziehungsweise übertragen ihn ins Jahr 2021. Wobei einzelne Entscheidungen doch eher merkwürdig anmuten. Auf der Karte der Spielwelt laufen alle Charaktere zum Beispiel in einer Art Chibi-Look durch die Gegend. In den Kämpfen werden die Protagonisten und Protagonistinnen dann aber wiederum als normal große und nicht mehr Chibi-artige Version des jeweiligen Charakters dargestellt. Das wirkt ein wenig inkonsequent und lässt mich mit der Frage zurück, warum es hier diesen Unterschied gibt, statt sich auf einen Stil zu einigen und dabei zu bleiben.

Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle wurden hübsch modernisiert, die noch bunteren Vorgänger-Remakes gefielen mir aber einen Tick besser.

Im Vergleich zu den Vorgänger-Remakes Let's Go Evoli und Pikachu hinterlässt die Welt zudem einen nicht ganz so kräftigen, fast leuchtend bunten Eindruck. Schade, denn die Optik in Evoli und Pikachu gefiel mir ganz gut. Der Stil hier ist ähnlich, die Farbgebung aber ein wenig zurückgeschraubt. Damit einher geht eine weitere Entscheidung, die ich schade finde: In der Wildnis herumstreunende Pokémon sind nicht mehr zu sehen. Stattdessen lauft ihr erneut durch die Gegend und habt dann an zufälligen Stellen im hohen Gras oder in einer Höhle eine Begegnung, ohne vorher zu wissen, womit ihr es zu tun bekommt. Pokémon in der Welt in Let's Go Evoli/Pikachu herumlaufen zu sehen, ließ sie für mich lebendiger erscheinen, als es hier der Fall ist.

Eine Sache, die das Studio gegenüber Let's Go Evoli/Pikachu aufgegeben hat, ist die Art des Fangens von Pokémon. In den beiden erwähnten Spielen erinnerte das eher an Pokémon Go, ihr musstet für gute Würfe mit einem Ball einen kleiner werdenden Kreis treffen. Für eine Weile ganz nett im Zusammenspiel mit dem Pokéball-Accessoire, hier geht's aber zurück zur klassischen Methode. Pokémon schwächen, Ball auswählen, geworfen wird automatisch. Finde ich im Endeffekt besser so, die Pokémon-Go-Art sollte auf Smartphones bleiben.