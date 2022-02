Pokémon Strahlender Diamant / Leuchtende Perle: Update 1.2.0 bringt neue Features mit sich!

Das neue Update 1.2.0 für Pokémon Leuchtende Perle und Pokémon Strahlender Diamant ist ab sofort verfügbar.

Es ist das bisher umfangreichste Update für das Spiel und bringt nicht nur Fehlerkorrekturen mit sich, sondern auch neue Features.

Was ist neu in Update 1.2.0?

Bei Jubelstadt TV könnt ihr nun etwa die Ranglisten einsehen, ebenso wurde die maximale Zahl an Spielern und Spielerinnen, mit denen ihr lokal oder via Internet im Konnex-Klub spielen könnt, auf acht erhöht.

Im Pokémon Center habt ihr indes Zugang zum Kolosseum und könnt online mit individuellen Regeln gegen andere Spieler und Spielerinnen antreten.

The new Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl patch has added 'PokeDupeChecker', which checks for clones in the save data (party, box, daycare). Anything detected as a clone will be flagged in the PKM's data structure, and will be prevented from being traded. pic.twitter.com/vWdj4E1JtS — Kurt (@Kaphotics) February 22, 2022

Ihr habt etwa die Möglichkeit, die Zahl der Pokémon einzustellen, ihr könnt ihre Level begrenzten und festlegen, ob ihr einzelne oder mehrere Kämpfe absolviert.

Was den Tausch und Kämpfe anbelangt, ist das Spiel nun in der Lage, etwa geklonte Pokémon zu erkennen. Pokémon, die durch Modifikationen oder ähnliche Methoden und Exploits erlangt wurden, lassen sich nicht tauschen oder in Online-Kämpfen einsetzen.

Looks like basic support for HOME transfers was added in BDSP ver.1.2.0. Could be coming soon.https://t.co/5yYxyPUius — Centro LEAKS (@CentroLeaks) February 22, 2022

Ferner wurde wohl, wie Dataminer herausgefunden haben, der grundlegende Support für Pokémon Home ins Spiel integriert. Nähere Angaben dazu, wann der Transfer von Pokémon zu Pokémon Home möglich sein wird, liegen aktuell aber noch nicht vor.