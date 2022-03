Pokémon Strahlender Diamant / Leuchtende Perle: Update 1.3.0 lässt euch endlich online tauschen

Ab sofort ist Update 1.3.0 für Pokémon Leuchtende Perle und Pokémon Strahlender Diamant verfügbar und bringt einige Neuerungen misch.

Einerseits könnt auf ein neues Pokémon im Spiel treffen, sofern ihr bestimmte Bedingungen erfüllt. Andererseits ist ab sofort über GWS die Online-Tauschfunktion verfügbar!

Pokémon Strahlender Diamant / Leuchtende Perle: Update 1.3.0 Patch Notes

Die Patch Notes des neuen Updates sehen wie folgt aus:

Ein Begleit-Event für Pokémon-Legenden: Arceus wurde hinzugefügt

Wenn sich Speicherdaten zu Pokémon-Legenden: Arceus auf Ihrer Nintendo Switch-Konsole befinden und diese bestimmte Kriterien erfüllen, können Sie ein besonderes Event genießen, in dem Sie auf das Mysteriöse Pokémon Arceus treffen, wenn Sie Ihre Version von Pokémon Strahlender Diamant oder Pokémon Leuchtende Perle starten.

Die Online-Tauschfunktion mithilfe der GWS wurde hinzugefügt

In der GWS, einer Einrichtung in Jubelstadt, können Sie jetzt online mit anderen Spielern Pokémon tauschen. Hinweis: Eine kostenpflichtige Nintendo Switch Online Mitgliedschaft wird benötigt, um online Pokémon tauschen zu können. Weitere Anpassungen und Korrekturen wurden durchgeführt, um die Gameplay-Erfahrung zu verbessern.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings