Pokémon Unite: Die besten Pokémon - sortiert nach Kategorien

Es gibt viele Pokémon in Pokémon Unite, aber welches sind die besten Pokémon? Nun, das hängt zum Beispiel davon ab, welche Rolle ihr in dem Teamkampfspiel gerne übernehmen möchtet!

Hier zeigen euch, welches Pokémon in welcher Kategorie zu den besten zählt und welche Kategorien es insgesamt gibt.

Alles über die besten Pokémon in Pokémon Unite:

Die besten Pokémon in Pokémon Unite

Die Pokémon in Pokémon Unite haben unterschiedliche Werte in verschiedenen Kategorien. Nachfolgend zeigen wir euch, welches Pokémon in welcher Kategorie am besten abschneidet.

Die besten Pokémon in Pokémon Unite (Gesamtwert)

Fiaro (26) Gengar (26) Absol (25) Alola-Vulnona (25) Cottomi (25) Glurak (25) Knakrack (25) Knuddeluff (25) Lahmus (25) Lucario (25) Machomei (25) Quajutsu (25) Relaxo (25) Urgl (25) Zeraora (25) Bisaflor (24) Castellith (24) Pantimos (24) Pikachu (24) Liberlo (23)

Die besten Pokémon in Pokémon Unite (Offensive)

Bisaflor (9) Pikachu (9) Alola-Vulnona (8) Liberlo (8) Machomei (8) Quajutsu (8) Urgl (8) Absol (7) Gengar (7) Glurak (7) Knakrack (7) Zeraora (7) Lucario (6) Fiaro (5) Castellith (3) Cottomi (3) Lahmus (3) Pantimos (3) Relaxo (3) Knuddeluff (2)

Die besten Pokémon in Pokémon Unite (Zähigkeit)

Relaxo (10) Castellith (8) Lahmus (8) Pantimos (8) Knakrack (7) Urgl (6) Glurak (6) Lucario (5) Knuddeluff (5) Machomei (5) Absol (4) Bisaflor (4) Cottomi (4) Gengar (4) Quajutsu (4) Alola-Vulnona (3) Fiaro (3) Liberlo (3) Pikachu (3) Zeraora (3)

Die besten Pokémon in Pokémon Unite (Mobilität)

Fiaro (10) Absol (8) Gengar (8) Zeraora (8) Lucario (7) Liberlo (6) Quajutsu (6) Urgl (6) Cottomi (5) Glurak (5) Knakrack (5) Knuddeluff (5) Machomei (5) Pikachu (5) Bisaflor (4) Relaxo (4) Alola-Vulnona (3) Castellith (3) Lahmus (3) Pantimos (2)

Die besten Pokémon in Pokémon Unite (Punkterzielung)

Fiaro (7) Gengar (6) Glurak (6) Quajutsu (6) Zeraora (6) Lucario (6) Absol (5) Alola-Vulnona (5) Bisaflor (5) Cottomi (5) Liberlo (5) Knakrack (5) Machomei (5) Castellith (4) Knuddeluff (4) Pikachu (4) Relaxo (3) Pantimos (3) Lahmus (3) Urgl (3)

Die besten Pokémon in Pokémon Unite (Unterstützung)

Knuddeluff (9) Cottomi (8) Lahmus (8) Pantimos (8) Alola-Vulnona (6) Castellith (6) Relaxo (5) Pikachu (3) Bisaflor (2) Machomei (2) Urgl (2) Absol (1) Fiaro (1) Gengar (1) Glurak (1) Knakrack (1) Liberlo (1) Lucario (1) Quajutsu (1) Zeraora (1)